Дадонов сделал 2 передачи в матче с «Вегасом». У него 25 очков в 48 играх в сезоне
Евгений Дадонов сделал 2 передачи в матче с «Вегасом».
Форвард «Далласа» дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ.
На счету 35-летнего россиянина стало 25 (12+13) очков в 48 играх в текущем сезоне при полезности «+8» и среднем времени на льду 14:06.
Сегодня Дадонов (14:57, 1:25 – в большинстве, «0») не бросал по воротам. Статистика потерь и перехватов – 1:1.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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