Дадонов сделал 2 передачи в матче с «Вегасом». У него 25 очков в 48 играх в сезоне

Евгений Дадонов сделал 2 передачи в матче с «Вегасом».

Форвард «Далласа » дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ .

На счету 35-летнего россиянина стало 25 (12+13) очков в 48 играх в текущем сезоне при полезности «+8» и среднем времени на льду 14:06.

Сегодня Дадонов (14:57, 1:25 – в большинстве, «0») не бросал по воротам. Статистика потерь и перехватов – 1:1.