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  • Генменеджер «Ак Барса» об О’Делле: «Все будет хорошо – он не играл 3 месяца, нужно набрать кондиции. Думали немного наперед – это касается плей-офф и последних игр»
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Генменеджер «Ак Барса» об О’Делле: «Все будет хорошо – он не играл 3 месяца, нужно набрать кондиции. Думали немного наперед – это касается плей-офф и последних игр»

Генменеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин высказался об игре Эрика О’Делла.

34-летний канадец перешел в казанский клуб после расторжения контракта с «Динамо». На его счету нет набранных очков в трех матчах за «Ак Барс».

– Насколько вас удовлетворяет игра новичков, которых «Ак Барс» подписал в декабре?

– Хочется сказать отдельно по каждому. Эрик О’Делл не играл около трех месяцев, ему необходимо набрать игровые кондиции. Как бы ты ни тренировался, все равно нужно обрести игровой тонус.

Потихонечку увеличиваем его игровое время, смотрим, как он работает на тренировочных занятиях. Думаю, у него все будет хорошо.

– О’Делл – усиление конкретно под поход за Кубком Гагарина в этом сезоне или же видите в его подписании долгосрочную перспективу?

– Не буду лукавить и скажу как есть. Все зависит от того, как он сыграет, как покажет себя. Действительно, думали немного наперед – это касается плей-офф и последних игр. Мы этого плана по нему придерживаемся. А дальше – все в его руках, – сказал генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин.

Генменеджер «Ак Барса» о Сафонове: «К нему есть интерес из НХЛ. Мы общаемся с Ильей и его агентом. Будем дожидаться конца сезона, потом наступит ясность»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
logoМарат Валиуллин
logoАк Барс
logoКубок Гагарина
logoЧемпионат.com
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logoНХЛ
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