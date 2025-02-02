Ротенберг о Педане: «Усы сбрил на фарт, поэтому играл. «Володька усы сбрил» – знаете, из фильма. Отсутствие суеверий – тоже суеверие»

Роман Ротенберг рассказал о причинах роста игрового времени Андрея Педана.

Во вчерашнем матче Фонбет чемпионата КХЛ с «Динамо » (4:3 ОТ) 31-летний защитник провел на льду 14:38. Перед этим, в игре со «Спартаком» (4:3 Б) он выходил только на 19 секунд.

– В прошлом матче практически не играл Андрей Педан. В этой игре он забил. Видно было, что вы ему больше доверяли. Можете объяснить, почему решили вернуть ему такое доверие?

– Важно всегда понимать, что игры складываются по-разному. Где-то игрок получает очень много игрового времени. Где-то он получает меньше игрового времени. Это называется управление игрой.

И Андрей – чтобы вы понимали, и, наверное, вы об этом знаете – он был очень долго травмирован. Очень серьезные травмы. Не хочу туда уходить, в эти травмы. Это очень сильные, серьезные травмы. После этих травм бывает ситуация, когда неправильно будет его перегружать с точки зрения здоровья.

Сегодня так сложилась игра, что он сыграл очень много и забил важнейшую шайбу, которая должна была быть нашей победной шайбой, но не стала. Но в это же время он внес огромный вклад в победу в целом.

Если он так будет играть, он будет играть постоянно. Но в это же время мы смотрим на его восстановление, пульс. Как он восстанавливается и какое время выдерживает. Здесь всегда надо смотреть картину в целом. Именно касательно здоровья игроков. Сегодня он просто молодец. Честно. Вы заметили, что у него новая прическа?

– Нет, не заметил.

– А усы заметили? Надо было просто сбрить усы. «Володька усы сбрил». Знаете, из фильма («Бриллиантовая рука» – Спортс’‘)? Ну вот примерно так. Поэтому играл.

– На фарт сбрил.

– На фарт. Отсутствие суеверий – тоже суеверие, кстати, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг .

Ротенберг о СКА: «Многим игрокам звонят владельцы клубов НХЛ – предлагают 10 млн долларов в год. Мне звонят, у нас диалог, совместно развиваем хоккей»