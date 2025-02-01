  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ротенберг об игровом времени Демидова в овертайме с «Динамо»: «Иван – уже главный тренер СКА, так считаете? Сам решает, когда выходить? Нет, так не получится. Он играл короткими сменами, заслужил»
9

Ротенберг об игровом времени Демидова в овертайме с «Динамо»: «Иван – уже главный тренер СКА, так считаете? Сам решает, когда выходить? Нет, так не получится. Он играл короткими сменами, заслужил»

Роман Ротенберг доволен игрой Ивана Демидова в ключевых моментах матчей.

СКА обыграл московское «Динамо» (4:3 ОТ) в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Форвард петербуржцев Иван Демидов отметился 2 результативными передачами, в том числе в овертайме на победный гол Александра Никишина

Иван Демидов практически не уходил со льда в овертайме. Это было больше его желание постоянно играть, либо вы сами так задумали?

– То есть Иван Демидов – уже главный тренер СКА. Так вы считаете? Сам решает, когда выходить? Нет, так не получится. При всем уважении к Ивану, так не получится.

Нет, там, если посмотреть, то он вышел в первой смене, играл короткими сменами. И выбора было немного, честно скажу, если посмотреть на наш состав на сегодняшний день. Иван заслужил эти шансы, даже когда он не забивал буллиты.

Я понимал, что он забьет. Я был в этом уверен на 100 процентов. Он забил, выиграли у «Спартака». Сегодня он отдал голевую передачу. Это такая передача, где он сыграл полностью на команду.

Он мог сыграть эгоистично, мог там где-то бросить из-под защитника. Но в овертайме этого делать нельзя, потому что любой отскок, шайба будет у нашего соперника.

Ваня сохранил шайбу. То, что мы с ним обсуждаем постоянно. Сделал улитку, развернул оборону соперника, отдал хорошую голевую передачу. Саша Никишин забил.

Поэтому Демидов играл много, но если вы посмотрите на третий период, он чуть меньше сыграл, поэтому он был свежий. Он был готов много сыграть в овертайме, – сказал главный тренер СКА

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт СКА
logoРоман Ротенберг
logoСКА
logoСпартак
logoДинамо Москва
logoКХЛ
logoИван Демидов
logoАлександр Никишин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ротенберг о СКА: «Многим игрокам звонят владельцы клубов НХЛ – предлагают 10 млн долларов в год. Мне звонят, у нас диалог, совместно развиваем хоккей»
661 февраля, 20:01
Роман Ротенберг: «Если болельщики СКА будут матом орать на трибуне – дисквалифицируем пожизненно. У нас 22 тысячи посещаемость, такие люди нам не нужны. Мы не должны вестись на провокации»
341 февраля, 19:14
Владимир Плющев: «С судьями нужно работать – показывать на ошибки, наказывать за их повторение. СКА чуть не потерял Демидова, когда его атаковали сразу двое. Очевидное нарушение»
2231 января, 21:49
Рекомендуем
Главные новости
Депутат Журова о допуске России к ОИ-2026: «ИИХФ предложит промежуточное решение, думаю. Вряд ли завтра нас допустят, скорее, сделают сноску в связи с событиями в мире»
8 минут назад
КХЛ. «Салават Юлаев» принимает «Металлург» в единственном матче дня
4829 минут назадLive
Плющев о допуске на ОИ-2026: «Мышление ИИХФ немножечко сдвигается. «Карлики» не дадут нам поучаствовать в Олимпиаде, если решать будут в расширенном составе»
943 минуты назад
Панин о работе тренером: «Это наука – как шахматы, которыми надо управлять. Нужно учиться, постоянно искать что‑то новое. Сначала необходимо понять, мое ли это»
4сегодня, 13:30
Майоров об иностранных тренерах в КХЛ: «Не приемлю принцип «заграница нам поможет». У нас специалисты лучше, чем на Западе – это они всему у нас учились»
12сегодня, 13:01
Куликов о 1000 матчах в НХЛ: «Я старый. Кажется, что начал только в прошлом году, а идет уже 16-й сезон»
5сегодня, 12:48
НХЛ. «Нэшвилл» сыграет с «Оттавой» в единственном матче дня
4сегодня, 12:27
Ларионов-младший может завершить сезон после попадания шайбы в лицо: «Там выбитые зубы, у стоматологов очень много работы. Есть проблемы, и не маленькие» («Матч ТВ»)
20сегодня, 12:04
Капитан «Салавата» Панин будет помощником тренера в матче с «Металлургом». 39-летний защитник сломал ребро и пропустит месяц
10сегодня, 11:44
Фетисов о допуске на ОИ-2026: «В свое время боялись букв «СССР» на груди, не можем позволить себе какие-то серые маечки. Сборная не должна ехать без флага, гимна и герба на груди»
78сегодня, 11:32
Ко всем новостям
Последние новости
Майоров о календаре КХЛ: «Будут коррективы, когда нас вернут на международные соревнования. Если оставить как есть, будет жуткий удар по сборным – окажемся в одной ситуации с НХЛ»
327 минут назад
У «Лады» новый гендиректор – Игорь Поваров. Он был финансовым директором футбольных «Крыльев» с 2013 по 2018 год
2сегодня, 13:16
Вайсфельд о финансах «Салавата»: «Говорят об их проблемах, но Ливо, Хмелевски и Ремпал – недешевые игроки. Все может поменяться за 10 минут, зависит от хозяев»
1сегодня, 12:18
Барков-старший о работе в Китае: «Там был парень, похожий на Гретцки по манере игры. Так он и стал «Гретцки», но прозвище ему дали из-за сложного имени»
сегодня, 10:22
Райнхарт сравнялся с Буре по голам за «Флориду» и стал 5-м в истории клуба – 152 шайбы. Лидирует Барков – 278 голов
2сегодня, 09:15
Самонов об увлечениях: «В Питере часто ходили с женой в театры, на спектакли, оперы. Любим путешествовать, недавно открыли для себя китайский чай»
1сегодня, 08:57
17-летний Алексей Медведев стал лучшим вратарем января в OHL. У россиянина 4 победы в 6 матчах при 93,7% сэйвов
1сегодня, 07:55
Артем Манукян о 1-м матче в КХЛ с ноября 2021 года: «Рад вернуться. «Лада» дала шанс, надо им пользоваться. Желание сыграть с Алтыбармакяном было, но это больше для медиа
сегодня, 07:40
Форвард СКА Короткий об Овечкине: «Его бросок повторить невозможно. Он уникален, один на весь мир. Кузя ничего такого не рассказывает, сам удивляется»
3сегодня, 06:47
Хейсканен и Хаканпя не сыграют за Финляндию на Турнире четырех наций из-за травм. Их заменят Вааканайнен и Йокихарью
2сегодня, 06:20
Рекомендуем