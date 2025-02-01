Ротенберг об игровом времени Демидова в овертайме с «Динамо»: «Иван – уже главный тренер СКА, так считаете? Сам решает, когда выходить? Нет, так не получится. Он играл короткими сменами, заслужил»

Роман Ротенберг доволен игрой Ивана Демидова в ключевых моментах матчей.

СКА обыграл московское «Динамо » (4:3 ОТ) в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Форвард петербуржцев Иван Демидов отметился 2 результативными передачами, в том числе в овертайме на победный гол Александра Никишина .

– Иван Демидов практически не уходил со льда в овертайме. Это было больше его желание постоянно играть, либо вы сами так задумали?

– То есть Иван Демидов – уже главный тренер СКА. Так вы считаете? Сам решает, когда выходить? Нет, так не получится. При всем уважении к Ивану, так не получится.

Нет, там, если посмотреть, то он вышел в первой смене, играл короткими сменами. И выбора было немного, честно скажу, если посмотреть на наш состав на сегодняшний день. Иван заслужил эти шансы, даже когда он не забивал буллиты.

Я понимал, что он забьет. Я был в этом уверен на 100 процентов. Он забил, выиграли у «Спартака ». Сегодня он отдал голевую передачу. Это такая передача, где он сыграл полностью на команду.

Он мог сыграть эгоистично, мог там где-то бросить из-под защитника. Но в овертайме этого делать нельзя, потому что любой отскок, шайба будет у нашего соперника.

Ваня сохранил шайбу. То, что мы с ним обсуждаем постоянно. Сделал улитку, развернул оборону соперника, отдал хорошую голевую передачу. Саша Никишин забил.

Поэтому Демидов играл много, но если вы посмотрите на третий период, он чуть меньше сыграл, поэтому он был свежий. Он был готов много сыграть в овертайме, – сказал главный тренер СКА .