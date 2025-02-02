Рабинер о Ротенберге: «Что он вообще несет, Господи! Какая связь между пропущенными шайбами и победой в Великой Отечественной войне?!»
СКА обыграл «Динамо» (4:3 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. В этой игре команда Романа Ротенберга пропустила 151-й гол в текущем сезоне и побила клубный антирекорд.
Во время послематчевой пресс-конференции главный тренер СКА ответил на вопрос про антирекорд: «А сколько забили? Давайте посчитаем с 1946-го. В 1945-м мы победили фашистов – это важнее, чем сколько мы пропустили. Ноль пропустим до конца сезона, спорим?»
«Уже просто не знаю, как это еще комментировать. Какая связь между пропущенными СКА шайбами и победой в Великой Отечественной войне?! Что он вообще несет, Господи!» – написал журналист «Спорт-Экспресса» Рабинер.
Рабинер о словах Ротенберга про фашистов: «Некоторые животные равнее других», как мы знаем из «Скотного двора» Оруэлла. Ничего не будет. Пожурят – и все»
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