Рабинер о Ротенберге: «Что он вообще несет, Господи! Какая связь между пропущенными шайбами и победой в Великой Отечественной войне?!»

Игорь Рабинер отреагировал на слова Романа Ротенберга о пропущенных шайбах и ВОВ.

СКА обыграл «Динамо» (4:3 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. В этой игре команда Романа Ротенберга пропустила 151-й гол в текущем сезоне и побила клубный антирекорд .

Во время послематчевой пресс-конференции главный тренер СКА ответил на вопрос про антирекорд: «А сколько забили? Давайте посчитаем с 1946-го. В 1945-м мы победили фашистов – это важнее, чем сколько мы пропустили. Ноль пропустим до конца сезона, спорим?»

«Уже просто не знаю, как это еще комментировать. Какая связь между пропущенными СКА шайбами и победой в Великой Отечественной войне?! Что он вообще несет, Господи!» – написал журналист «Спорт-Экспресса» Рабинер.

Рабинер о словах Ротенберга про фашистов: «Некоторые животные равнее других», как мы знаем из «Скотного двора» Оруэлла. Ничего не будет. Пожурят – и все»