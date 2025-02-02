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Андрей Коваленко о Кубке мира без ИИХФ: «Это гарантированно позволит позвать Россию. Матчи с нашими для США и особенно для Канады – суперпринципиальные»

Андрей Коваленко считает, что сборная России будет приглашена на Кубок мира-2028.

– Что отметили для себя в мировом хоккее в последние недели?

– Разговоры вокруг мировых турниров. До старта современной версии Кубка мира – сейчас он называется Турнир четырех наций – осталось лишь десять дней, а никакого ажиотажа не чувствуется. 

Наоборот, судя по прессе, есть проблемы с реализацией билетов на некоторые матчи. Плюс ребята начали отказываться от участия – у кого-то травма, у кого-то – что-то еще. Это бросается в глаза в последних новостях и является показательным моментом.

– Удивлены?

– Нет, именно такое развитие событий и ожидалось. Сборные Канады и США сегодня хотя бы по представительству – лидеры хоккея НХЛ, но для них шведы или финны не являются самыми большими раздражителями. 

То же самое скажу и про североамериканских болельщиков. Наверное, у матчей между Канадой и США может быть какая-то изюминка, но на шведов или финнов настрой у них немного другой.

Совсем не случайно пошли разговоры о том, что НХЛ собирается организовывать следующий Кубок мира без взаимодействия с ИИХФ. Это гарантированно позволит североамериканцам позвать сборную России. А матчи с нашей командой для США и особенно для Канады – суперпринципиальные. И нынешняя ситуация в мире этой суперпринципиальности только добавляет.  

– Предстоящий Турнир четырех наций в Канаде и США может стать убыточным?

– Посмотрим по итогу. Североамериканцы умеют делать бизнес, но отсутствие ажиотажа – это показатель. Между тем для Северной Америки сборная России – это гарантия кассы, причем в формате как взрослых команд, так и молодежных. В своей карьере хоккеиста постоянно в этом убеждался, – сказал олимпийский чемпион. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
logoАндрей Коваленко
logoСборная Канады по хоккею с шайбой
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logoТурнир четырех наций по хоккею
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