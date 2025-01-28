«Вашингтон» продлил контракт с Томпсоном на 6 лет. Кэпхит – 5,85 млн долларов
«Вашингтон» подписал новый контракт с вратарем Логаном Томпсоном.
Срок соглашения рассчитан на 6 лет. Зарплата – 5,85 млн долларов в год в среднем.
В нынешнем сезоне Логан Томпсон провел 27 матчей, отражая в среднем 92,5% бросков при коэффициенте надежности 2,09.
Вратарь мог стать неограниченно свободным агентом 1 июля.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Вашингтона»
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