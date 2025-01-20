Логан Томпсон, Филип Форсберг и Пастрняк – звезды недели в НХЛ
Вратарь «Вашингтона» Логан Томпсон признан первой звездой недели в НХЛ.
Лига определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.
Третьей звездой стал нападающий «Бостона» Давид Пастрняк, набравший 6 (2+4) баллов в 2 играх недели.
Второй звездой признан форвард «Нэшвилла» Филип Форсберг, на счету которого 7 (4+3) очков в 3 матчах.
Первой звездой назван вратарь «Вашигнтона» Логан Томпсон, который провел три матча, выиграв все и в двух из них не пропустив ни одного года. Он отразил 61 из 62 бросков по своим воротам (98,4%).
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
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