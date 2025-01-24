Овечкин забил 400 голов в 30+ лет, а также больше всех в НХЛ на отрезке с сезона-2015/16. Мэттьюс – 2-й, Драйзайтль – 3-й, Макдэвид – 5-й

Александр Овечкин забил 400-й гол в НХЛ в возрасте 30 лет и старше.

Это произошло в матче регулярного чемпионата между «Вашингтоном» и «Сиэтлом» (3:0).

По данному показателю он занимает второе место в истории НХЛ, уступая только Горди Хоу – 415 шайб.

Россиянину исполнилось 30 лет перед началом сезона-2015/16. Начиная с первой игры того чемпионата и по сегодняшний день Овечкин забил больше всех голов в НХЛ – 400 за 698 игр.

На втором месте находится Остон Мэттьюс из «Торонто» – 388 шайб за 596 матчей. Третья позиция у Леона Драйзайтля , «Эдмонтон» (380 в 730).

Пятерку замыкают Давид Пастрняк («Бостон», 361 в 678) и Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 355 в 688).

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