Овечкин забил 400 голов в 30+ лет, а также больше всех в НХЛ на отрезке с сезона-2015/16. Мэттьюс – 2-й, Драйзайтль – 3-й, Макдэвид – 5-й
Александр Овечкин забил 400-й гол в НХЛ в возрасте 30 лет и старше.
Это произошло в матче регулярного чемпионата между «Вашингтоном» и «Сиэтлом» (3:0).
По данному показателю он занимает второе место в истории НХЛ, уступая только Горди Хоу – 415 шайб.
Россиянину исполнилось 30 лет перед началом сезона-2015/16. Начиная с первой игры того чемпионата и по сегодняшний день Овечкин забил больше всех голов в НХЛ – 400 за 698 игр.
На втором месте находится Остон Мэттьюс из «Торонто» – 388 шайб за 596 матчей. Третья позиция у Леона Драйзайтля, «Эдмонтон» (380 в 730).
Пятерку замыкают Давид Пастрняк («Бостон», 361 в 678) и Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 355 в 688).
Овечкин забил «Сиэтлу» в пустые ворота! До Гретцки – 19 голов
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем