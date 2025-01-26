«Никишин, Шабанов и Демидов могут ярко сыграть в НХЛ в следующем году. Глотов, Грицюк и Галимов должны понять серьезность интереса к ним». Филатов о перспективах игроков
Никита Филатов предположил, кто из игроков КХЛ может заиграть в НХЛ.
«Мне кажется, Галимов вполне может закрепиться в НХЛ, но каждый случай индивидуален. Есть ребята, по которым понятно, что за ними выстроится очередь. И вот они имеют высокие шансы закрепиться.
Для меня есть три игрока, которые в следующем году могут ярко сыграть в НХЛ. Это Никишин, Шабанов и Демидов.
Все остальные ребята, такие как Глотов, Грицюк и Галимов, должны понять, насколько серьезен интерес к ним. Если их позовут и обрисуют перспективы, то им надо ехать и пробовать. Но они во втором ряду.
А вот Никишин, Шабанов и Демидов – это будет прямо вау», – сказал бывший игрок клубов НХЛ Никита Филатов.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
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