Глотов об интересе «Питтсбурга»: «По поводу отъезда надо будет думать в конце сезона. Для начала надо выиграть Кубок Гагарина»
Василий Глотов прокомментировал информацию об интересе со стороны «Питтсбурга».
– Как отнесся к новости об интересе «Питтсбурга»?
– Воспринял нормально, но не придал огромного значения.
Каждую игру могут звонить, могут писать. Но это не дает гарантий, ничего вообще не значит.
Надо будет думать в конце сезона по поводу отъезда. Для начала надо выиграть Кубок Гагарина, – сказал нападающий «Трактора» Василий Глотов.
«Питтсбург» просматривал Глотова на матчах СКА и «России 25». У 27-летнего форварда контракт до мая 2025 года («ВсеПроСпорт»)
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
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