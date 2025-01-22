Глотов об интересе «Питтсбурга»: «По поводу отъезда надо будет думать в конце сезона. Для начала надо выиграть Кубок Гагарина»

Василий Глотов прокомментировал информацию об интересе со стороны «Питтсбурга».

– Как отнесся к новости об интересе «Питтсбурга»?

– Воспринял нормально, но не придал огромного значения.

Каждую игру могут звонить, могут писать. Но это не дает гарантий, ничего вообще не значит.

Надо будет думать в конце сезона по поводу отъезда. Для начала надо выиграть Кубок Гагарина , – сказал нападающий «Трактора » Василий Глотов .

«Питтсбург» просматривал Глотова на матчах СКА и «России 25». У 27-летнего форварда контракт до мая 2025 года («ВсеПроСпорт»)