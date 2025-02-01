Кудашов о 3:4 от СКА: «Динамо» недоработало, пропустило легкие голы. Никишин не только нам неудобства доставляет, ему место не в КХЛ»

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов подвел итоги игры со СКА.

Московский клуб потерпел поражение в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 3:4 ОТ. Защитник петербуржцев Александр Никишин отметился дублем и результативной передачей в этой игре.

– Немного мы недоработали в пропущенных голах. Они были легкими. В таких играх нельзя такие шайбы пропускать. Плюс нужно забивать свои шансы. Это большая игра, где мелкие детали очень серьезно влияют на результат.

– До сегодняшней игры у «Динамо» была печальная статистика в игре 6 на 5. Насколько вас порадовало, что удалось переломить эту тенденцию?

– Не задумывался. Не хотели доводить до этого. У нас много всего меняется на большинстве. Ведь формат 6 на 5 это все равно численное неравенство. Каждую игру кто-то выпадает. Когда была стабильность, тогда результат предсказуем.

– Никишин доставляет много проблем Динамо. Нужно ли играть персонально?

– Никишин не только нам неудобства доставляет. Ему место не в этой лиге. Будем думать, как с ним справляться перед плей-офф, – сказал Кудашов .