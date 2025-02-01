ЦСКА с общим счетом 12:2 обыграл «Торпедо» и «Северсталь». Команда Воробьева – 3-я на Западе
ЦСКА выиграл два матча подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ по 6:1.
Команда под руководством Ильи Воробьева обыграла «Торпедо» со счетом 6:1 в домашнем матче.
В прошлой игре ЦСКА дома одержал победу над «Северсталью» также со счетом 6:1.
Таким образом, московский клуб набрал 66 очков в 50 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице Западной конференции.
«Торпедо» проиграло 3 из 5 последних матчей. Команда Игоря Ларионова идет 8-й на Западе с 54 очками в 51 игре.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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