ЦСКА с общим счетом 12:2 обыграл «Торпедо» и «Северсталь». Команда Воробьева – 3-я на Западе

ЦСКА выиграл два матча подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ по 6:1.

Команда под руководством Ильи Воробьева обыграла «Торпедо» со счетом 6:1 в домашнем матче.

В прошлой игре ЦСКА дома одержал победу над «Северсталью» также со счетом 6:1.

Таким образом, московский клуб набрал 66 очков в 50 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице Западной конференции.

«Торпедо » проиграло 3 из 5 последних матчей. Команда Игоря Ларионова идет 8-й на Западе с 54 очками в 51 игре.