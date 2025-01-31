  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Торторелла о том, что посадил Мичкова на лавку в ходе матча: «Мы и так опережаем процесс. Я забочусь о нем. Хотим все сделать правильно, этот парень – особенный»
53

Торторелла о том, что посадил Мичкова на лавку в ходе матча: «Мы и так опережаем процесс. Я забочусь о нем. Хотим все сделать правильно, этот парень – особенный»

Джон Торторелла заявил, что «Филадельфия» считает Матвея Мичкова особенным.

Нападающий «Филадельфии» сыграл 8:30 в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (0:3) – это его минимальное игровое время в этом сезоне. Во втором периоде главный тренер команды Джон Торторелла посадил хоккеиста на скамейку запасных.

«Мы намного опережаем процесс с его приходом в этом сезоне.

Мы пытаемся научить его, как здесь все делается, как быть профессионалом и всему, что нужно делать, чтобы играть. Я не собираюсь говорить вам о подробностях того, что произошло на скамейке запасных.

Вы можете не верить, но причина так сделать была. Мы заботимся о нем. Я забочусь о нем. Не собираюсь подводить его, уклоняясь от ситуаций, о которых люди могут не догадываться.

Мы хотим все сделать правильно с этим парнем, поскольку считаем его особенным. Это моя работа», – сказал главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Russian Machine Never Breaks
logoАйлендерс
logoНХЛ
logoФиладельфия
logoМатвей Мичков
logoДжон Торторелла
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
НХЛ. «Рейнджерс» играют с «Бостоном», «Питтсбург» встретится с «Нэшвиллом», «Тампа» – с «Айлендерс», «Вашингтон» против «Виннипега», «Флорида» победила «Чикаго»
184сегодня, 21:55Live
За кем из наших следить в НХЛ? Есть неожиданный вариант!
47 минут назадСпецпроект
Ротенберг подарил будильник журналистке на пресс-конференции: «Нам нужна рыжая, фартовая. Надо ценить красивых девушек, они – наше все»
35сегодня, 21:59Фото
Миллер забил за «Рейнджерс» в 1-м матче после возвращения – «Бостону» с передачи Панарина
4сегодня, 21:45Видео
Рабинер о Ротенберге: «Что он вообще несет, Господи! Какая связь между пропущенными шайбами и победой в Великой Отечественной войне?!»
51сегодня, 21:43
Бобровский пропустил на 7-й секунде от «Чикаго». «Флорида» выиграла 5:1, россиянин отразил 24 броска из 25
7сегодня, 21:08Видео
Ротенберг об игровом времени Демидова в овертайме с «Динамо»: «Иван – уже главный тренер СКА, так считаете? Сам решает, когда выходить? Нет, так не получится. Он играл короткими сменами, заслужил»
5сегодня, 20:47
Пастрняк, Логан Томпсон и Веренски – звезды месяца в НХЛ. У форварда «Бостона» 11+13 в 14 матчах
2сегодня, 20:31
«Филадельфия» – главный претендент на Шабанова. Форвардом «Трактора» интересуются несколько клубов НХЛ (Артур Хайруллин)
8сегодня, 20:10
Ротенберг о СКА: «Многим игрокам звонят владельцы клубов НХЛ – предлагают 10 млн долларов в год. Мне звонят, у нас диалог, совместно развиваем хоккей»
55сегодня, 20:01
Ко всем новостям
Последние новости
Никитин о 2:3 от «Металлурга»: «У «Локомотива» сразу не задался матч. Парни молодчики, смогли найти силы сражаться, перевернуть игру. Но хотелось, чтобы дожимали в концовке»
1сегодня, 18:53
«Филадельфия» поместила Замулу в список травмированных. У защитника 3+8 в 39 матчах
сегодня, 15:30
Генменеджер «Ак Барса» о Сафонове: «К нему есть интерес из НХЛ. Мы общаемся с Ильей и его агентом. Будем дожидаться конца сезона, потом наступит ясность»
1сегодня, 14:59
Маккиннон – 3-й игрок в истории «Колорадо» и «Квебека», сделавший 60 передач в 3+ сезонах подряд
1сегодня, 14:53
Светлов о Мичкове: «Выйти на 25 голов в сезоне Матвею вполне по силам. У него есть знаковые качества для НХЛ – талант, игровая наглость, самодостаточность»
3сегодня, 13:59
Коул Кэсселс: «В России я полюбил сырники со сгущенкой. Можно добавить варенье. Получается очень вкусно»
6сегодня, 13:43
Козиолс о возможном возвращении России: «На совете ИИХФ будет доклад, надеюсь. Послушаем, что изменилось, что нет. Потом будем принимать решение»
1сегодня, 11:20
Агент Овечкина о том, хочет ли игрок побить рекорд по сезонам с 50+ голами: «Не спрашивал. Столько статистики по Саше! Он говорил, что хотел бы сыграть 1500 матчей. Тоже эпохальная цифра»
8сегодня, 10:59
Фастовский о драфте КХЛ: «Определились, что возраст драфтуемых составит 20 лет. Следующим шагом будет обсуждение количества раундов»
3сегодня, 10:28
Коваленко получил травму верхней части тела. Он вернется в состав «Сан-Хосе» после Турнира четырех наций
1сегодня, 09:51
Рекомендуем