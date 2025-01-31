Торторелла о том, что посадил Мичкова на лавку в ходе матча: «Мы и так опережаем процесс. Я забочусь о нем. Хотим все сделать правильно, этот парень – особенный»
Нападающий «Филадельфии» сыграл 8:30 в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (0:3) – это его минимальное игровое время в этом сезоне. Во втором периоде главный тренер команды Джон Торторелла посадил хоккеиста на скамейку запасных.
«Мы намного опережаем процесс с его приходом в этом сезоне.
Мы пытаемся научить его, как здесь все делается, как быть профессионалом и всему, что нужно делать, чтобы играть. Я не собираюсь говорить вам о подробностях того, что произошло на скамейке запасных.
Вы можете не верить, но причина так сделать была. Мы заботимся о нем. Я забочусь о нем. Не собираюсь подводить его, уклоняясь от ситуаций, о которых люди могут не догадываться.
Мы хотим все сделать правильно с этим парнем, поскольку считаем его особенным. Это моя работа», – сказал главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла.
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