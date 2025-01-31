Третьяк о Мичкове: «Со слов моего внука – очень талантливый парень. Важно, в каком звене ты играешь, на сколько тебя выпускают. Это зависит от тренера»

Владислав Третьяк высказался о перспективах Матвея Мичкова в НХЛ.

20-летний форвард «Филадельфии » не выходил на лед по решению Джона Тортореллы с середины второго периода матча с «Айлендерс» (0:3). На счету Мичкова 34 (14+20) очка за 51 игру в текущем сезоне.

«Со слов моего внука [Максима Третьяка], который играл с ним вместе в «Сочи», – парень очень талантливый. Я думаю, в НХЛ не так все просто и многое зависит от того, где ты играешь, с какими партнерами.

Один человек всю команду обыграть не может, поэтому важно, в каком звене ты играешь, на сколько по времени тебя выпускают. Это все зависит от тренера.

У него хороший потенциал, и я верю, что он станет хоккеистом высокого класса», – сказал президент ФХР Владислав Третьяк .

Торторелла о том, что посадил Мичкова на лавку в ходе матча: «Мы и так опережаем процесс. Я забочусь о нем. Хотим все сделать правильно, этот парень – особенный»