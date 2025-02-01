Якупов близок к продлению контракта с «Авангардом» на 2 года (Metaratings)
Наиль Якупов близок к подписанию нового контракта с «Авангардом».
Как сообщает Metaratings, срок соглашения будет рассчитан на два года.
Нынешнее соглашение игрока истекает 31 мая 2025 года.
Текущий сезон форвард начинал в «Куньлуне», после чего был обменян в «Авангард».
Всего на счету Наиля Якупова 33 (18+15) очка в 52 матчах.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
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