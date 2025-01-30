Панин выложил фото с Башкировым, Якуповым и Коледовым в больнице: «Вернемся еще сильнее. Всем спасибо за слова поддержки!»

Капитан «Салавата» Григорий Панин поблагодарил болельщиков за поддержку.

29 января защитник «Салавата » сломал ребро после столкновения с Джованни Фьоре в матче с «Авангардом» (4:2).

Ранее стало известно, что Панина перевели из реанимации в палату. Он опубликовал фото с игроками «Авангарда » Данилом Башкировым , Наилем Якуповым и Павом Коледовым .

«Вернемся еще сильнее 💪.

Всем спасибо за слова поддержки!» – написал Григорий Панин.