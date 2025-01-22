Сушинский об «Авангарде» при Ги Буше: «Появился интересный рисунок игры, приятно смотреть. Якупов серьезно добавил, все делает вовремя, по делу»
Максим Сушинский оценил изменения в игре «Авангарда» при тренере Ги Буше.
«С приходом Ги Буше «Авангард» начал очень прилично играть в атаке. Появился интересный рисунок игры. Приятно смотреть.
На хорошем уровне сейчас играет Якупов. В игровом плане он серьезно добавил. У него всегда было хорошее движение. Но сейчас у него не только оно, но и эффективность.
Все делает вовремя, по делу. Отмечу отбор шайбы, добавил в борьбе. Очень рад за него, – сказал бывший президент «Авангарда».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Legalbet
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