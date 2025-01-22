Сушинский об «Авангарде» при Ги Буше: «Появился интересный рисунок игры, приятно смотреть. Якупов серьезно добавил, все делает вовремя, по делу»

Максим Сушинский оценил изменения в игре «Авангарда» при тренере Ги Буше.

«С приходом Ги Буше «Авангард» начал очень прилично играть в атаке. Появился интересный рисунок игры. Приятно смотреть.

На хорошем уровне сейчас играет Якупов . В игровом плане он серьезно добавил. У него всегда было хорошее движение. Но сейчас у него не только оно, но и эффективность.

Все делает вовремя, по делу. Отмечу отбор шайбы, добавил в борьбе. Очень рад за него, – сказал бывший президент «Авангарда ».