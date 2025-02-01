  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Фастовский о драфте КХЛ: «Определились, что возраст драфтуемых составит 20 лет. Следующим шагом будет обсуждение количества раундов»
3

Фастовский о драфте КХЛ: «Определились, что возраст драфтуемых составит 20 лет. Следующим шагом будет обсуждение количества раундов»

Кирилл Фастовский высказался о возможном возвращении драфта в КХЛ.

Ранее в Фонбет Чемпионате КХЛ объявили о создании рабочей группы по вопросам возрождения драфта молодых хоккеистов.

«Вероятно, что в это межсезонье, учитывая большое количество необходимых для обсуждения шагов и критериев, драфт не удастся провести, и стоит подумать о его введении лишь со следующего года.

Кроме того, введение драфта предполагает изменения в регламенте КХЛ и МХЛ. И нашей целью является то, чтобы не затрагивать работу детско-юношеских школ.

Мы пошагово решаем задачи, каждый такой шаг сложный, поскольку нужно учесть все интересы, мы ищем компромиссы. Окончательно определились, что возраст драфтуемых хоккеистов составит 20 лет.

Следующей темой для обсуждения будет выработка критериев, согласно которым некоторые игроки не примут участия в процедуре драфта», – сказал член рабочей группы по драфту, бывший генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский.

Фастовский рассказал, что была выдвинута идея, согласно которой клуб, выбравший игрока, должен будет в обязательном порядке подписать с ним двусторонний контракт.

«Это важно, поскольку игрок уже достаточно взрослый. Сейчас речь идет об обсуждении суммы первого контракта в зависимости от раунда выбора.

Отсюда вытекает и то, что следующим нашим шагом будет обсуждение количества раундов. Ясно, что вряд ли о каких-то пяти-семи раундах будет идти речь», – добавил Фастовский.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
Драфт КХЛ
ТАСС
logoКирилл Фастовский
logoКХЛ
детский хоккей
logoМХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Владимир Юрзинов: «Молодежи не требуются жонглирования посредством драфтов, лимитов и «купи-продай». Надо в нее верить, кропотливо работать и развивать»
129 декабря 2024, 11:28
Чья хоккейная школа в России самая сильная? Исследование Спортса’’
12725 декабря 2024, 01:43
Бирюков о драфте в КХЛ: «90% клубов не устраивает предложение лиги. Возраст игроков нужно увеличить до 20-21 года. Команды инвестируют в академии, рассчитывают на своих хоккеистов»
24 декабря 2024, 20:38
Рекомендуем
Главные новости
Депутат Журова о допуске России к ОИ-2026: «ИИХФ предложит промежуточное решение, думаю. Вряд ли завтра нас допустят, скорее, сделают сноску в связи с событиями в мире»
3 минуты назад
КХЛ. «Салават Юлаев» принимает «Металлург» в единственном матче дня
4524 минуты назадLive
Плющев о допуске на ОИ-2026: «Мышление ИИХФ немножечко сдвигается. «Карлики» не дадут нам поучаствовать в Олимпиаде, если решать будут в расширенном составе»
1038 минут назад
Панин о работе тренером: «Это наука – как шахматы, которыми надо управлять. Нужно учиться, постоянно искать что‑то новое. Сначала необходимо понять, мое ли это»
455 минут назад
Майоров об иностранных тренерах в КХЛ: «Не приемлю принцип «заграница нам поможет». У нас специалисты лучше, чем на Западе – это они всему у нас учились»
12сегодня, 13:01
Куликов о 1000 матчах в НХЛ: «Я старый. Кажется, что начал только в прошлом году, а идет уже 16-й сезон»
5сегодня, 12:48
НХЛ. «Нэшвилл» сыграет с «Оттавой» в единственном матче дня
4сегодня, 12:27
Ларионов-младший может завершить сезон после попадания шайбы в лицо: «Там выбитые зубы, у стоматологов очень много работы. Есть проблемы, и не маленькие» («Матч ТВ»)
20сегодня, 12:04
Капитан «Салавата» Панин будет помощником тренера в матче с «Металлургом». 39-летний защитник сломал ребро и пропустит месяц
10сегодня, 11:44
Фетисов о допуске на ОИ-2026: «В свое время боялись букв «СССР» на груди, не можем позволить себе какие-то серые маечки. Сборная не должна ехать без флага, гимна и герба на груди»
76сегодня, 11:32
Ко всем новостям
Последние новости
Майоров о календаре КХЛ: «Будут коррективы, когда нас вернут на международные соревнования. Если оставить как есть, будет жуткий удар по сборным – окажемся в одной ситуации с НХЛ»
222 минуты назад
У «Лады» новый гендиректор – Игорь Поваров. Он был финансовым директором футбольных «Крыльев» с 2013 по 2018 год
2сегодня, 13:16
Вайсфельд о финансах «Салавата»: «Говорят об их проблемах, но Ливо, Хмелевски и Ремпал – недешевые игроки. Все может поменяться за 10 минут, зависит от хозяев»
1сегодня, 12:18
Барков-старший о работе в Китае: «Там был парень, похожий на Гретцки по манере игры. Так он и стал «Гретцки», но прозвище ему дали из-за сложного имени»
сегодня, 10:22
Райнхарт сравнялся с Буре по голам за «Флориду» и стал 5-м в истории клуба – 152 шайбы. Лидирует Барков – 278 голов
2сегодня, 09:15
Самонов об увлечениях: «В Питере часто ходили с женой в театры, на спектакли, оперы. Любим путешествовать, недавно открыли для себя китайский чай»
1сегодня, 08:57
17-летний Алексей Медведев стал лучшим вратарем января в OHL. У россиянина 4 победы в 6 матчах при 93,7% сэйвов
1сегодня, 07:55
Артем Манукян о 1-м матче в КХЛ с ноября 2021 года: «Рад вернуться. «Лада» дала шанс, надо им пользоваться. Желание сыграть с Алтыбармакяном было, но это больше для медиа
сегодня, 07:40
Форвард СКА Короткий об Овечкине: «Его бросок повторить невозможно. Он уникален, один на весь мир. Кузя ничего такого не рассказывает, сам удивляется»
3сегодня, 06:47
Хейсканен и Хаканпя не сыграют за Финляндию на Турнире четырех наций из-за травм. Их заменят Вааканайнен и Йокихарью
2сегодня, 06:20
Рекомендуем