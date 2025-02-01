Фастовский о драфте КХЛ: «Определились, что возраст драфтуемых составит 20 лет. Следующим шагом будет обсуждение количества раундов»

Кирилл Фастовский высказался о возможном возвращении драфта в КХЛ.

Ранее в Фонбет Чемпионате КХЛ объявили о создании рабочей группы по вопросам возрождения драфта молодых хоккеистов.

«Вероятно, что в это межсезонье, учитывая большое количество необходимых для обсуждения шагов и критериев, драфт не удастся провести, и стоит подумать о его введении лишь со следующего года.

Кроме того, введение драфта предполагает изменения в регламенте КХЛ и МХЛ . И нашей целью является то, чтобы не затрагивать работу детско-юношеских школ.

Мы пошагово решаем задачи, каждый такой шаг сложный, поскольку нужно учесть все интересы, мы ищем компромиссы. Окончательно определились, что возраст драфтуемых хоккеистов составит 20 лет.

Следующей темой для обсуждения будет выработка критериев, согласно которым некоторые игроки не примут участия в процедуре драфта», – сказал член рабочей группы по драфту, бывший генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский .

Фастовский рассказал, что была выдвинута идея, согласно которой клуб, выбравший игрока, должен будет в обязательном порядке подписать с ним двусторонний контракт.

«Это важно, поскольку игрок уже достаточно взрослый. Сейчас речь идет об обсуждении суммы первого контракта в зависимости от раунда выбора.

Отсюда вытекает и то, что следующим нашим шагом будет обсуждение количества раундов. Ясно, что вряд ли о каких-то пяти-семи раундах будет идти речь», – добавил Фастовский.