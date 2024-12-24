Бирюков о драфте в КХЛ: «90% клубов не устраивает предложение лиги. Возраст игроков нужно увеличить до 20-21 года. Команды инвестируют в академии, рассчитывают на своих хоккеистов»
Напомним, ранее сообщалось, что ни один клуб Фонбет Чемпионата КХЛ не поддержал идею драфта. Команды не хотят пользоваться чужой работой по воспитанию игроков.
– Какая ваша позиция по возвращению драфта?
– То, что предложила лига, не устроило 90 процентов клубов. Может быть, возвращение драфта реально, но с другими нюансами. Если правила драфта адаптировать к реалиям нашей страны, то вернуть его можно.
– Что именно нужно подстроить? Количество защит?
– И количество защит, и возраст игроков. Мое мнение: 17 лет – слишком рано. Грубо говоря, клуб драфтует игрока в 17 лет в первом раунде и должен уже дать ему контракт.
Возможно, если возраст увеличат до 20-21 года, тогда клубы посмотрят на это иначе. С точки зрения команд, которые инвестируют в академии, занимаются подготовкой своих игроков и рассчитывают на них, все это не совсем правильно.
Может быть, стоит подумать, чтобы на драфт выходили люди после 20 лет, которые остались без команды или их не видят в основе своих клубов, – сказал спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков.
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