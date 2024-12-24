  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Бирюков о драфте в КХЛ: «90% клубов не устраивает предложение лиги. Возраст игроков нужно увеличить до 20-21 года. Команды инвестируют в академии, рассчитывают на своих хоккеистов»
0

Бирюков о драфте в КХЛ: «90% клубов не устраивает предложение лиги. Возраст игроков нужно увеличить до 20-21 года. Команды инвестируют в академии, рассчитывают на своих хоккеистов»

Евгений Бирюков рассказал, почему клубы КХЛ против возвращения драфта.

Напомним, ранее сообщалось, что ни один клуб Фонбет Чемпионата КХЛ не поддержал идею драфта. Команды не хотят пользоваться чужой работой по воспитанию игроков.

– Какая ваша позиция по возвращению драфта?

– То, что предложила лига, не устроило 90 процентов клубов. Может быть, возвращение драфта реально, но с другими нюансами. Если правила драфта адаптировать к реалиям нашей страны, то вернуть его можно.

– Что именно нужно подстроить? Количество защит?

– И количество защит, и возраст игроков. Мое мнение: 17 лет – слишком рано. Грубо говоря, клуб драфтует игрока в 17 лет в первом раунде и должен уже дать ему контракт.

Возможно, если возраст увеличат до 20-21 года, тогда клубы посмотрят на это иначе. С точки зрения команд, которые инвестируют в академии, занимаются подготовкой своих игроков и рассчитывают на них, все это не совсем правильно.

Может быть, стоит подумать, чтобы на драфт выходили люди после 20 лет, которые остались без команды или их не видят в основе своих клубов, – сказал спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЕвгений Бирюков
logoМеталлург Мг
logoКХЛ
logoСпорт-Экспресс
Драфт КХЛ
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Чья хоккейная школа в России самая сильная? Исследование Спортса’’
51сегодня, 17:43
«Металлург» может подписать защитника «Куньлуня» Кленденинга. У него 10 очков в 31 матче сезона КХЛ
1021 декабря, 08:40
Один из руководителей предложил частично учитывать компенсации за трансферы в потолке зарплат КХЛ. Идею отвергли («СЭ»)
129 декабря, 14:35
Рекомендуем
Главные новости
Полтапов о тренерах ЦСКА: «Федоров – дипломат, Воробьев – мотиватор, он точно пожестче. Илья Петрович ставит активный атакующий хоккей, от каждого требуется постоянно двигаться»
19 минут назад
Федоров не ставит цели вернуться к тренерству: «Меня все устраивает. Просыпаюсь утром, не надо никуда бежать. Психологически надо отдыхать»
151 минуту назад
Агент Гальченюка: «Амур» дал понять, что не собирается ни менять, ни продавать Алекса. Это никак не связано с его папой. Он тренер высокого уровня, клубу таких не хватает»
1сегодня, 20:03
Защитник «Торпедо» Филлипс о Дальнем Востоке: «Не знал, что там есть команда КХЛ. Показал друзьям на карте, где я был, они были в шоке»
сегодня, 19:29
«Северсталь» одержала 6-ю победу подряд и сместила СКА с 5-го места на Западе
5сегодня, 19:14
Павел Зубов о 3:4 с «Сочи»: «Ладе» надо научиться держать уровень, не заныривать ниже. С ляжками все нормально, дело в головах, надо перестраиваться»
1сегодня, 19:00
КХЛ. «Трактор» победил «Барыс», «Лада» проиграла «Сочи», «Северсталь» была сильнее «Нефтехимика»
30сегодня, 18:46
Просветов о вратарях «Сан-Хосе»: «Георгиев будет первым номером, у него больше опыта. Аскаров – атлетичный, у него появляется стабильность, со временем закрепится в НХЛ»
2сегодня, 18:29
Крикунов о 8-м месте «Торпедо»: «Попадет в плей-офф. Спад связан с травмами, плюс некоторые игроки успокоились из-за успехов в прошлом сезоне»
7сегодня, 16:56
У Шабанова 1+1 против «Барыса». Форвард «Трактора» делит с Гусевым 1-е место в списке бомбардиров
11сегодня, 16:34
Ко всем новостям
Последние новости
Зарипов о сыне: «Горжусь, что он не сдается, хочет добиться каких-то успехов в хоккее и уже после изменить направление своей жизни»
4 минуты назад
Зубов о 1-й победе «Сочи» за 9 матчей: «Ребята вышли заряженные и злые, боевая игра. Болельщикам понравилось, надеемся»
сегодня, 19:50
Беляев о «Спартаке»: «Клуб, за который отдаешь все. Они единственные заметили меня в ВХЛ, дали дорогу в КХЛ. Благодарен руководству за доверие»
2сегодня, 19:38
Кожевников о фаворитах в КХЛ: «Локомотив» – машина! Но просаживается иногда, где-то дизеля не хватает. Все клубы чередуют успехи с провалами»
2сегодня, 18:44
Агент Юдина об обмене защитника в «Спартак»: «Первый раз услышал об этом в СМИ. В «Ак Барсе» его будущее непредсказуемо в преддверии дедлайна»
2сегодня, 18:16
Гру о 5:3: «Барыс» не стоит недооценивать, в 3-м периоде нас переработали. «Трактору» надо оставаться включенным все 60 минут»
1сегодня, 18:03
«Сочи» прервал серию из 8 поражений подряд, забив «Ладе» на 60-й минуте. Команда Зубова идет последней на Западе
сегодня, 17:49
Биттен забил в дебютном матче за «Сочи». В «Спартаке» у канадского форварда было 1+4 за 21 игру
сегодня, 17:35
Министр спорта Татарстана о новой арене «Ак Барса»: «Проект заморожен. «Татнефть-Арена» требует обновления, но на сегодня решения нет»
5сегодня, 17:13
«Динамо» Минск подписало новый контракт с Хенкелем с понижением зарплаты (Артур Хайруллин)
1сегодня, 16:46
Рекомендуем