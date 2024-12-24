Бирюков о драфте в КХЛ: «90% клубов не устраивает предложение лиги. Возраст игроков нужно увеличить до 20-21 года. Команды инвестируют в академии, рассчитывают на своих хоккеистов»

Евгений Бирюков рассказал, почему клубы КХЛ против возвращения драфта.

Напомним, ранее сообщалось , что ни один клуб Фонбет Чемпионата КХЛ не поддержал идею драфта. Команды не хотят пользоваться чужой работой по воспитанию игроков.

– Какая ваша позиция по возвращению драфта?

– То, что предложила лига, не устроило 90 процентов клубов. Может быть, возвращение драфта реально, но с другими нюансами. Если правила драфта адаптировать к реалиям нашей страны, то вернуть его можно.

– Что именно нужно подстроить? Количество защит?

– И количество защит, и возраст игроков. Мое мнение: 17 лет – слишком рано. Грубо говоря, клуб драфтует игрока в 17 лет в первом раунде и должен уже дать ему контракт.

Возможно, если возраст увеличат до 20-21 года, тогда клубы посмотрят на это иначе. С точки зрения команд, которые инвестируют в академии, занимаются подготовкой своих игроков и рассчитывают на них, все это не совсем правильно.

Может быть, стоит подумать, чтобы на драфт выходили люди после 20 лет, которые остались без команды или их не видят в основе своих клубов, – сказал спортивный директор «Металлурга » Евгений Бирюков .