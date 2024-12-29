Владимир Юрзинов: «Молодежи не требуются жонглирования посредством драфтов, лимитов и «купи-продай». Надо в нее верить, кропотливо работать и развивать»
– Вы уверены, что смягчение лимита до пяти положительно отразилось на развитии нашего хоккея? Я не уверен.
По пальцам одной руки можно насчитать клубы, где иностранцы находятся на лидирующих позициях. Тем не менее, им отдается самое качественное игровое время – например, в большинстве.
Это не могло не отразиться на нашей молодежи. Хотим мы того или нет, но возможностей проявить себя у новичков становится меньше. Думаю, здесь нам есть над чем подумать.
– Что пожелаете хоккейной России в 2025-м году?
– Думать о себе, уделять все внимание своему хоккею. Молодежи не требуется жонглирования – посредством драфтов, лимитов на легионеров, других категорий в стиле «купи-продай».
С молодежью надо кропотливо работать, верить в нее, развивать. И тогда российскому хоккею гарантировано лучшее будущее, – сказал консультант СКА и бывший тренер сборной СССР Владимир Юрзинов.
Юрзинов о Демидове: «Его прогресс – заслуга тренеров СКА и Кузнецова. Дебютант как губка впитывает опыт Евгения. Такие связки надо находить в каждой команде»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий