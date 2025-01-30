Мичков не набрал очки в 4-м матче подряд. Форвард «Филадельфии» ни разу не бросил при «минус 1» против «Нью-Джерси»

Матвей Мичков не набрал очки в четвертом матче подряд в НХЛ.

Нападающий «Филадельфии» не отметился результативными действиями в игре против «Нью-Джерси » (0:5).

В этом матче россиянин ни разу не бросил по воротам при показателе полезности «минус 1». Игровое время – 14:31 (2:58 – в большинстве).

Серия хоккеиста без набранных очков продлилась до четырех матчей. Безголевая серия продлилась до пяти игр.

В этом сезоне Матвей Мичков имеет в активе 34 (14+20) балла в 50 матчах регулярного чемпионата.