Мичков не набрал очки в 4-м матче подряд. Форвард «Филадельфии» ни разу не бросил при «минус 1» против «Нью-Джерси»
Матвей Мичков не набрал очки в четвертом матче подряд в НХЛ.
Нападающий «Филадельфии» не отметился результативными действиями в игре против «Нью-Джерси» (0:5).
В этом матче россиянин ни разу не бросил по воротам при показателе полезности «минус 1». Игровое время – 14:31 (2:58 – в большинстве).
Серия хоккеиста без набранных очков продлилась до четырех матчей. Безголевая серия продлилась до пяти игр.
В этом сезоне Матвей Мичков имеет в активе 34 (14+20) балла в 50 матчах регулярного чемпионата.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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