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Мирошниченко сделал хет-трик за «Херши» в матче с «Бриджпортом» и стал 1-й звездой. У него 11+10 в 25 играх в АХЛ

Иван Мирошниченко сделал хет-трик за «Херши» в матче АХЛ с «Бриджпортом» (5:4).

Форвард фарм-клуба «Вашингтона» был признан первой звездой встречи. 

На счету 20-летнего россиянина 21 (11+10) очко в 25 играх за «Беарс» в текущем сезоне при полезности «минус 2». 

В НХЛ за «Кэпиталс» нападающий провел 18 матчей и отметился 4 (1+3) баллами. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт АХЛ
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