«Виннипег» возглавил рейтинг силы команд НХЛ по версии The Hockey News. «Каролина» – 2-я, «Флорида» – 3-я, «Вашингтон» – 5-й, «Тампа» – 14-я, «Филадельфия» – 32-я

«Виннипег» возглавил рейтинг силы команд НХЛ по версии The Hockey News.

Издание распределило все клубы лиги по позициям, в зависимости от их результатов и уровня игры на старте регулярного чемпионата.

Список выглядит следующим образом:

1. «Виннипег »;

2. «Каролина »;

3. «Флорида »;

4. «Миннесота»;

5. «Вашингтон »;

6. «Рейнджерс»;

7. «Даллас»;

8. «Вегас»;

9. «Торонто »;

10. «Нью-Джерси»;

11. «Лос-Анджелес»;

12. «Ванкувер»;

13. «Колорадо»;

14. «Тампа-Бэй »;

15. «Эдмонтон»;

16. «Калгари»;

17. «Сент-Луис»;

18. «Баффало»;

19. «Оттава»;

20. «Коламбус»;

21. «Бостон »;

22. «Детройт»;

23. «Айлендерс»;

24. «Питтсбург »;

25. «Нэшвилл»;

26. «Юта»;

27. «Сиэтл»;

28. «Сан-Хосе»;

29. «Чикаго»;

30. «Анахайм»;

31. «Монреаль»;

32. «Филадельфия ».