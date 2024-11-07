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  • «Виннипег» возглавил рейтинг силы команд НХЛ по версии The Hockey News. «Каролина» – 2-я, «Флорида» – 3-я, «Вашингтон» – 5-й, «Тампа» – 14-я, «Филадельфия» – 32-я
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«Виннипег» возглавил рейтинг силы команд НХЛ по версии The Hockey News. «Каролина» – 2-я, «Флорида» – 3-я, «Вашингтон» – 5-й, «Тампа» – 14-я, «Филадельфия» – 32-я

«Виннипег» возглавил рейтинг силы команд НХЛ по версии The Hockey News.

Издание распределило все клубы лиги по позициям, в зависимости от их результатов и уровня игры на старте регулярного чемпионата.

Список выглядит следующим образом:

1. «Виннипег»;

2. «Каролина»;

3. «Флорида»;

4. «Миннесота»;

5. «Вашингтон»;

6. «Рейнджерс»;

7. «Даллас»;

8. «Вегас»;

9. «Торонто»;

10. «Нью-Джерси»;

11. «Лос-Анджелес»;

12. «Ванкувер»;

13. «Колорадо»;

14. «Тампа-Бэй»;

15. «Эдмонтон»;

16. «Калгари»;

17. «Сент-Луис»;

18. «Баффало»;

19. «Оттава»;

20. «Коламбус»;

21. «Бостон»;

22. «Детройт»;

23. «Айлендерс»;

24. «Питтсбург»;

25. «Нэшвилл»;

26. «Юта»;

27. «Сиэтл»;

28. «Сан-Хосе»;

29. «Чикаго»;

30. «Анахайм»;

31. «Монреаль»;

32. «Филадельфия».

Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Hockey News
рейтинги
logoНью-Джерси
logoПиттсбург
logoРейнджерс
logoАйлендерс
logoФиладельфия
logoБаффало
logoОттава
logoМонреаль
logoТоронто
logoБостон
logoТампа-Бэй
logoКаролина
logoВашингтон
logoФлорида
logoНэшвилл
logoДетройт
logoСент-Луис
logoКоламбус
logoЧикаго
logoВанкувер
logoМиннесота
logoКалгари
logoКолорадо
logoЭдмонтон
logoАнахайм
logoДаллас
logoСан-Хосе
logoЛос-Анджелес
logoНХЛ
logoВегас
logoВиннипег
logoСиэтл
logoЮта
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