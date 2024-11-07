«Виннипег» возглавил рейтинг силы команд НХЛ по версии The Hockey News. «Каролина» – 2-я, «Флорида» – 3-я, «Вашингтон» – 5-й, «Тампа» – 14-я, «Филадельфия» – 32-я
«Виннипег» возглавил рейтинг силы команд НХЛ по версии The Hockey News.
Издание распределило все клубы лиги по позициям, в зависимости от их результатов и уровня игры на старте регулярного чемпионата.
Список выглядит следующим образом:
1. «Виннипег»;
2. «Каролина»;
3. «Флорида»;
4. «Миннесота»;
5. «Вашингтон»;
6. «Рейнджерс»;
7. «Даллас»;
8. «Вегас»;
9. «Торонто»;
10. «Нью-Джерси»;
11. «Лос-Анджелес»;
12. «Ванкувер»;
13. «Колорадо»;
14. «Тампа-Бэй»;
15. «Эдмонтон»;
16. «Калгари»;
17. «Сент-Луис»;
18. «Баффало»;
19. «Оттава»;
20. «Коламбус»;
21. «Бостон»;
22. «Детройт»;
23. «Айлендерс»;
24. «Питтсбург»;
25. «Нэшвилл»;
26. «Юта»;
27. «Сиэтл»;
28. «Сан-Хосе»;
29. «Чикаго»;
30. «Анахайм»;
31. «Монреаль»;
32. «Филадельфия».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Hockey News
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