Ги Буше попал в ДТП по пути на матч с «Барысом». Пострадавших нет, тренер «Авангарда» уехал на другой машине (Om1.ru)

Тренер «Авангарда» Ги Буше попал в ДТП по пути на матч с «Барысом».

Игра Фонбет чемпионата КХЛ состоится сегодня в 16:30 по московскому времени.

Как сообщает Om1.ru, по предварительной информации, водитель Hyundai не пропустил клубный Mercedes, на котором возят канадского специалиста.

Буше , его переводчица и водитель не пострадали. Тренера пересадили в другую машину и он уехал на арену.

Кожевников об «Авангарде»: «Ги Буше приехал на все готовое. Возмущает, как расстались со Звягиным – дали кредит доверия и сразу забрали, выставляя его неудачником. Неправильно это»