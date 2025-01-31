Ги Буше попал в ДТП по пути на матч с «Барысом». Пострадавших нет, тренер «Авангарда» уехал на другой машине (Om1.ru)
Тренер «Авангарда» Ги Буше попал в ДТП по пути на матч с «Барысом».
Игра Фонбет чемпионата КХЛ состоится сегодня в 16:30 по московскому времени.
Как сообщает Om1.ru, по предварительной информации, водитель Hyundai не пропустил клубный Mercedes, на котором возят канадского специалиста.
Буше, его переводчица и водитель не пострадали. Тренера пересадили в другую машину и он уехал на арену.
Кожевников об «Авангарде»: «Ги Буше приехал на все готовое. Возмущает, как расстались со Звягиным – дали кредит доверия и сразу забрали, выставляя его неудачником. Неправильно это»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Om1
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