Ги Буше о 2:4 от «Салавата»: «Против топовых команд надо играть все 60 минут, «Авангард» сегодня играл лишь 40, первый период не удался»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше подвел итоги игры с «Салаватом».

Омский клуб потерпел поражение со счетом 2:4 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Сегодня встречались с очень сильным соперником. У них быстрые ребята, которые играют первыми на шайбе. Мы знали об этом, но оказались не готовы.

Первый период не удался, во втором были ошибки. В третьем показали, что можем бороться до конца, но не довели дело до конца.

– Не хватало Прохоркина и Маклауда?

– Не хочу искать оправданий. Любая команда зависит от топовых игроков. Сейчас не играет Ткачев , Грант . В прошлом матче их тоже не было, но мы смогли победить.

Главное – отношение к делу и усердие в работе, дисциплина. Первый период сегодня неприемлемый.

– Почему ребята так сыграли в первом периоде?

– Не хочу давать оправданий: выходные, раскатка и так далее. Почему мы доминировали в третьем периоде? Надо играть все 60 минут против топовых команд, а сегодня играли лишь 40 минут, – сказал Ги Буше .