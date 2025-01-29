Ги Буше о 2:4 от «Салавата»: «Против топовых команд надо играть все 60 минут, «Авангард» сегодня играл лишь 40, первый период не удался»
Омский клуб потерпел поражение со счетом 2:4 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
– Сегодня встречались с очень сильным соперником. У них быстрые ребята, которые играют первыми на шайбе. Мы знали об этом, но оказались не готовы.
Первый период не удался, во втором были ошибки. В третьем показали, что можем бороться до конца, но не довели дело до конца.
– Не хватало Прохоркина и Маклауда?
– Не хочу искать оправданий. Любая команда зависит от топовых игроков. Сейчас не играет Ткачев, Грант. В прошлом матче их тоже не было, но мы смогли победить.
Главное – отношение к делу и усердие в работе, дисциплина. Первый период сегодня неприемлемый.
– Почему ребята так сыграли в первом периоде?
– Не хочу давать оправданий: выходные, раскатка и так далее. Почему мы доминировали в третьем периоде? Надо играть все 60 минут против топовых команд, а сегодня играли лишь 40 минут, – сказал Ги Буше.
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