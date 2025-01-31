Буше пропустит Матч звезд КХЛ из-за операции. Форвард «Авангарда» травмировался в игре с «Салаватом»

Рид Буше перенесет операцию и пропустит Матч звезд КХЛ.

Ранее стало известно , что форвард «Авангарда » добавлен в список травмированных.

В матче Фонбет чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (2:4) американцу попали шайбой в голову, после чего он ушел в раздевалку, но позже вернулся на лед.

«Рид Буше будет прооперирован в Германии, из-за травмы он вынужденно пропустит Матч звезд КХЛ», – сообщил агент игрока Алеша Пилко .

Сроки возвращения на лед 31-летнего нападающего не уточняются. В нынешнем сезоне Буше провел 42 матча и набрал 37 (22+15) очков при полезности «плюс 8».

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