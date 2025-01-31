Ротенберг о состоянии Демидова: «Вы боксируете? Если пропускаешь удар в голову, на какое-то время плывешь. Из-за этого он не реализовал моменты в овертайме»
Главный тренер СКА заявил, что по ходу матча судьи пропустили удар в голову нападающему армейского клуба Ивану Демидову.
– Есть ли риск, что Демидов пропустит следующий матч?
– Ну, я поговорю с ним. Но вы же видели, что он, может быть, даже из-за этого не смог реализовать моменты в овертайме, понимаете? Потому что, когда ты получаешь удар в голову, как в боксе... Вы боксируете, Павел (Лысенков, автор вопроса, – Спортс’‘)?
Ну вот если ты пропускаешь удар в голову, на какое-то время ты плывешь. А когда ты плывешь, ты можешь получить еще один удар. И поэтому где-то реализация подвела нас.
И, кстати, там Плотников попал в штангу как раз в конце третьего периода. Поэтому надо улучшать реализацию. И я думаю, что мы это все вместе улучшим. И будем сильнее в следующей игре, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Ротенберг о Коротком: «Один из лучших центров СКА уезжает на Матч звезд МХЛ. Мы пытались его оставить, но лига приказала. Партия сказала: «Надо», – комсомол ответил: «Есть»
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