Ротенберг о состоянии Демидова: «Вы боксируете? Если пропускаешь удар в голову, на какое-то время плывешь. Из-за этого он не реализовал моменты в овертайме»

Роман Ротенберг провел аналогию с боксом после игры со «Спартаком».

Главный тренер СКА заявил , что по ходу матча судьи пропустили удар в голову нападающему армейского клуба Ивану Демидову .

– Есть ли риск, что Демидов пропустит следующий матч?

– Ну, я поговорю с ним. Но вы же видели, что он, может быть, даже из-за этого не смог реализовать моменты в овертайме, понимаете? Потому что, когда ты получаешь удар в голову, как в боксе... Вы боксируете, Павел (Лысенков, автор вопроса, – Спортс’‘)?

Ну вот если ты пропускаешь удар в голову, на какое-то время ты плывешь. А когда ты плывешь, ты можешь получить еще один удар. И поэтому где-то реализация подвела нас.

И, кстати, там Плотников попал в штангу как раз в конце третьего периода. Поэтому надо улучшать реализацию. И я думаю, что мы это все вместе улучшим. И будем сильнее в следующей игре, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг .

Ротенберг о Коротком: «Один из лучших центров СКА уезжает на Матч звезд МХЛ. Мы пытались его оставить, но лига приказала. Партия сказала: «Надо», – комсомол ответил: «Есть»