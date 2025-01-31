Ротенберг подарил будильник Зислису на пресс-конференции после 4:3 со «Спартаком». Журналист «СЭ» назвал его «трофеем от самого медийного человека КХЛ» и разыграет среди подписчиков

Роман Ротенберг подарил будильник журналисту Михаилу Зислису.

СКА обыграл «Спартак » (4:3 Б) в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Во время послематчевой пресс-конференции главный тренер петербуржцев Роман Ротенберг поучаствовал в перепалке с журналистом «Спорт-Экспресса» Михаилом Зислисом .

Ротенберг, ответив на последний вопрос от журналистов, заявил, что хочет подарить будильник Зислису.

«Всем огромное спасибо. Хотел подарок сделать, Михаил, вам. Ну, вам просто подарок, ваше право принять подарок от нас», – сказал Ротенберг.

Скриншот: vkvideo.ru/@spartakhc

Михаил Зислис позднее опубликовал видео, в котором пообещал разыграть будильник среди своих подписчиков.

«Роман Ротенберг ... Написали, что я с ним устроил бой на пресс-конференции. Я ушел с трофеем, значит, я, наверное, победил.

Жаль, что тут нет никакой символики СКА , но завтра я будильник разыграю в своем телеграм-канале.

Людям будет приятно получить трофей от самого медийного человека КХЛ», – сказал Зислис.

Ротенберг о словах про фашистов: «Была задача, чтобы материалы о СКА писали не в ночи, а днем. Хотел бы подарить вам, журналистам, будильники, чтобы мы ночью не читали эти статьи»

Ротенберг подарил будильник журналисту, чтобы писал «позитивные» статьи о СКА. Тот отказал: «Я в 5 часов утра сплю со своей женой», тренер добавил: «Главное, не с чужой»

Ротенберг снова подарил будильник журналисту: «Победная традиция. Лучшему журналисту – за лучшие вопросы»