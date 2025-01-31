Ротенберг подарил будильник Зислису на пресс-конференции после 4:3 со «Спартаком». Журналист «СЭ» назвал его «трофеем от самого медийного человека КХЛ» и разыграет среди подписчиков
СКА обыграл «Спартак» (4:3 Б) в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Во время послематчевой пресс-конференции главный тренер петербуржцев Роман Ротенберг поучаствовал в перепалке с журналистом «Спорт-Экспресса» Михаилом Зислисом.
Ротенберг, ответив на последний вопрос от журналистов, заявил, что хочет подарить будильник Зислису.
«Всем огромное спасибо. Хотел подарок сделать, Михаил, вам. Ну, вам просто подарок, ваше право принять подарок от нас», – сказал Ротенберг.
Скриншот: vkvideo.ru/@spartakhc
Михаил Зислис позднее опубликовал видео, в котором пообещал разыграть будильник среди своих подписчиков.
«Роман Ротенберг... Написали, что я с ним устроил бой на пресс-конференции. Я ушел с трофеем, значит, я, наверное, победил.
Жаль, что тут нет никакой символики СКА, но завтра я будильник разыграю в своем телеграм-канале.
Людям будет приятно получить трофей от самого медийного человека КХЛ», – сказал Зислис.
Ротенберг о словах про фашистов: «Была задача, чтобы материалы о СКА писали не в ночи, а днем. Хотел бы подарить вам, журналистам, будильники, чтобы мы ночью не читали эти статьи»
Ротенберг подарил будильник журналисту, чтобы писал «позитивные» статьи о СКА. Тот отказал: «Я в 5 часов утра сплю со своей женой», тренер добавил: «Главное, не с чужой»
Ротенберг снова подарил будильник журналисту: «Победная традиция. Лучшему журналисту – за лучшие вопросы»
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