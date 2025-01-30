Ротенберг о 4:3 со «Спартаком»: «СКА заигрывается в атаке, когда ведет в счете. Могли не выпускать молодых в 3-м периоде, но я решил, что важно развитие»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвел итоги игры со «Спартаком».

Петербургский клуб одержал победу в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 4:3 Б.

«Хорошая, боевая игра. Сильный соперник. Хорошо забили шайбы, здорово отработали. У нас был вариант не выпускать молодых ребят в третьем периоде, но я решил, что развитие важно и для Ивана Демидова , и для Матвея Короткого.

Где-то ошибки были, это необходимо улучшить. Мы понимаем, что в таких играх эти ребята растут. Где-то в атаке заигрались, два гола пропустили в большинстве, единоборства проиграли. Эта ситуация даст развитие Демидову, он в будущем такого не допустит.

Он мог решить вопросы в овертайме, три момента было у него стопроцентных. Где-то не хватило хладнокровия, но принес победу команде на буллитах. Отмазался за свою ошибку.

Бывает, когда мы ведем в счету, начинаем заигрываться в атаке. Мы должны это улучшить все вместе. Ребят с победой, полный трибуны сегодня, спасибо болельщикам!» – сказал Ротенберг .