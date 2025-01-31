Вице-президент КХЛ о том, где пройдет следующий Матч звезд: «В Омске еще не проводили, запускается стадион в Екатеринбурге. Список будет из городов с новыми аренами»

Вице-президент КХЛ рассказал, где может пройти следующий Матч звезд.

«У нас за последние годы в ряде городов было построено или планируются к запуску несколько современных ледовых дворцов. В ближайшие годы мы будем выбирать из них.

Мы еще не проводили Неделю звезд хоккея в Омске, также в начале года запускается новая арена в Екатеринбурге.

Думаю, список будет состоять из городов с новыми современными аренами», – сказал вице-президент КХЛ Сергей Доброхвалов .

«G-Drive Арена » в Омске была сдана в эксплуатацию в сентябре 2022 года. Строительство «УГМК-Арены» в Екатеринбурге должно завершиться в 2025 году.

Никишин, Шипачев, Яковлев и Широков – капитаны на Матче звезд КХЛ. Событие пройдет 8 и 9 февраля в Новосибирске