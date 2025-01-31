Вице-президент КХЛ о том, где пройдет следующий Матч звезд: «В Омске еще не проводили, запускается стадион в Екатеринбурге. Список будет из городов с новыми аренами»
Вице-президент КХЛ рассказал, где может пройти следующий Матч звезд.
«У нас за последние годы в ряде городов было построено или планируются к запуску несколько современных ледовых дворцов. В ближайшие годы мы будем выбирать из них.
Мы еще не проводили Неделю звезд хоккея в Омске, также в начале года запускается новая арена в Екатеринбурге.
Думаю, список будет состоять из городов с новыми современными аренами», – сказал вице-президент КХЛ Сергей Доброхвалов.
«G-Drive Арена» в Омске была сдана в эксплуатацию в сентябре 2022 года. Строительство «УГМК-Арены» в Екатеринбурге должно завершиться в 2025 году.
Никишин, Шипачев, Яковлев и Широков – капитаны на Матче звезд КХЛ. Событие пройдет 8 и 9 февраля в Новосибирске
Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
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