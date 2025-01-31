Никишин, Шипачев, Яковлев и Широков – капитаны на Матче звезд КХЛ. Событие пройдет 8 и 9 февраля в Новосибирске

Александр Никишин и Вадим Шипачев станут капитанами на Матче звезд КХЛ.

Мероприятие пройдет в Новосибирске 8 и 9 февраля.

Капитаном сборной дивизиона Боброва станет защитник СКА Александр Никишин . В нынешнем сезоне он провел 44 матча и набрал 29 (11+18) очков. Это третье попадание 23-летнего игрока на Матч звезд.

В дивизионе Тарасова капитаном назначен Вадим Шипачев из «Динамо» Минск. В 46 матчах этого сезона он набрал 38 (7+31) очков. Шипачев приедет на Фонбет Матч звезд КХЛ в шестой раз.

В составе дивизиона Харламова с капитанской нашивкой выйдет Егор Яковлев из «Металлурга». Для него это будет третий Матч звезд, в 41 матче нынешнего чемпионата он сделал четыре голевые передачи.

Сергей Широков из «Сибири» станет капитаном дивизиона Чернышева. В этом регулярном чемпионате он провел 46 матчей и набрал 28 (15+13) очков. Предстоящий Матч звезд будет для него четвертым в карьере.

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