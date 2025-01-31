Ротенберг вышел на 3-е место по матчам во главе СКА (237). Борис Михайлов лидирует с 630 играми
Роман Ротенберг вышел на третье место по матчам во главе СКА.
Игра Фонбет чемпионата КХЛ против Спартака (3:4 Б) стала 237-й для Романа Ротенберга в качестве главного тренера СКА в чемпионатах страны.
Это третий показатель в истории клуба среди всех тренеров СКА. Ротенберг обошел Валерия Шилова, у которого 236 матчей во главе СКА в чемпионатах страны.
Второе место занимает Николай Пучков (507), первое – Борис Михайлов (630).
Ротенберг возглавляет петербургскую команду с января 2022 года.
«Вы игру вообще смотрели? Обычно не смотрите». Ротенберг опять сорвался на журналистов
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт СКА
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