Ротенберг вышел на 3-е место по матчам во главе СКА (237). Борис Михайлов лидирует с 630 играми

Роман Ротенберг вышел на третье место по матчам во главе СКА.

Игра Фонбет чемпионата КХЛ против Спартака (3:4 Б) стала 237-й для Романа Ротенберга в качестве главного тренера СКА в чемпионатах страны.

Это третий показатель в истории клуба среди всех тренеров СКА. Ротенберг обошел Валерия Шилова, у которого 236 матчей во главе СКА в чемпионатах страны.

Второе место занимает Николай Пучков (507), первое – Борис Михайлов (630).

Ротенберг возглавляет петербургскую команду с января 2022 года.

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