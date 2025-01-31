Андрей Козырев: «Остаюсь в «Северстали» на следующий год. Были переговоры, мы пришли к согласию, пока ничего не подписывал»
Андрей Козырев заявил, что планирует тренировать «Северсталь» в следующем году.
Клуб из Череповца проиграл ЦСКА со счетом 1:6 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
На данный момент «Северсталь» занимает 2-е место в таблице Западной конференции, набрав 65 очков после 51 матча.
– Если кратко, то особо комментировать нечего. Мы сегодня уступили полностью и по всем статьям сопернику.
– В декабре спортивный директор «Северстали» говорил, что ведет переговоры о продлении вашего контракта. На какой стадии они сейчас находятся?
– Я пока ничего не подписывал. У меня были переговоры, и мы пришли к согласию.
На следующий год остаюсь в «Северстали», если ничего не изменится, – сказал главный тренер «Северстали» Андрей Козырев.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт ЦСКА
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