Андрей Козырев: «Остаюсь в «Северстали» на следующий год. Были переговоры, мы пришли к согласию, пока ничего не подписывал»

Андрей Козырев заявил, что планирует тренировать «Северсталь» в следующем году.

Клуб из Череповца проиграл ЦСКА со счетом 1:6 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

На данный момент «Северсталь» занимает 2-е место в таблице Западной конференции, набрав 65 очков после 51 матча.

– Если кратко, то особо комментировать нечего. Мы сегодня уступили полностью и по всем статьям сопернику.

– В декабре спортивный директор «Северстали» говорил, что ведет переговоры о продлении вашего контракта. На какой стадии они сейчас находятся?

– Я пока ничего не подписывал. У меня были переговоры, и мы пришли к согласию.

На следующий год остаюсь в «Северстали», если ничего не изменится, – сказал главный тренер «Северстали » Андрей Козырев .