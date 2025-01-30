Артюхин о «Северстали»: «Яркий, быстрый хоккей, великолепная игра в пас – такой стиль приносит результат, но абсолютно некубковый. Как добиться успеха, когда запрещаешь силовую борьбу?»
– Секрет очень прост – яркий, быстрый, динамичный, атакующий и результативный хоккей, главным элементом которого является великолепная игра череповчан в пас.
Сейчас такой стиль приносит Козыреву результат, несмотря на то, что оборона «Северстали» по-прежнему нестабильна и часто пропускает очень много голов.
Такой хоккей очень хорош для становления хоккеистов, их развития, правильного мышления и восприятия игры. Беда в том, что он абсолютно некубковый.
Как можно добиться большого успеха, когда фактически запрещаешь своей команде силовую борьбу?! Это происходит на той стадии сезона, когда именно она становится одним из факторов успеха.
– Получается, что в этой ситуации неважно: есть у команды преимущество своего льда или нет?
– Вы правы. О причинах такого положения дел сказано выше, – сказал бывший нападающий клубов КХЛ Евгений Артюхин.
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