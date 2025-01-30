ЦСКА обыграл «Северсталь» 6:1 и прервал серию череповчан из 5 побед подряд. Команда Воробьева – 5-я на Западе
ЦСКА одержал победу над «Северсталью» (6:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Таким образом, команда под руководством Ильи Воробьева набрала 64 очка в 49 матчах и занимает 5-е место в таблице Западной конференции.
«Северсталь» проиграла впервые за 6 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Команда тренера Андрея Козырева имеет в активе 65 очков после 51 матча и идет 2-й на Западе.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем