ЦСКА обыграл «Северсталь» 6:1 и прервал серию череповчан из 5 побед подряд. Команда Воробьева – 5-я на Западе

ЦСКА одержал победу над «Северсталью» (6:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Таким образом, команда под руководством Ильи Воробьева набрала 64 очка в 49 матчах и занимает 5-е место в таблице Западной конференции.

«Северсталь » проиграла впервые за 6 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Команда тренера Андрея Козырева имеет в активе 65 очков после 51 матча и идет 2-й на Западе.