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  • Жамнов о 3:4 от СКА: «У «Спартака» не клеилась игра, не было контроля. Любой матч можно вытащить, мы верили, поставили задачу выиграть 3-й период, это получилось»
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Жамнов о 3:4 от СКА: «У «Спартака» не клеилась игра, не было контроля. Любой матч можно вытащить, мы верили, поставили задачу выиграть 3-й период, это получилось»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов подвел итоги игры со СКА.

Московский клуб проиграл в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 3:4 Б. «Спартак» уступал 0:3 после второго периода, забросил 3 шайбы в финальной двадцатиминутке, переведя игру в овертайм, но проиграл в серии буллитов. 

– Не клеилась игра, не было контроля матча, поэтому таймаут был нужен. Любой матч можно вытащить, мы верили, что ребята очнутся. Нужен был один толчок, один гол. После второго периода тоже говорили, поставили задачу выиграть третий период. Это получилось.

– Как оцените игру Порядина?

Павел свой уровень держит, молодец. Понятно, что давно не играл, тренировки и игровой тонус – не одно и то же. У него все впереди, добавил еще.

– Что можете сказать о Вениамине Королеве?

– Не люблю загадывать, что будет дальше, как карьера сложится. Все зависит от него. Есть потенциал, но над многим еще много работать.

Мы хотим посмотреть на молодых ребят в стрессовых ситуациях, чтобы понимать перед плей-офф, на кого мы можем рассчитывать, – сказал Жамнов

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт КХЛ
logoПавел Порядин
logoСКА
logoКХЛ
logoСпартак
logoВениамин Королев
logoАлексей Жамнов
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