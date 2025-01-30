СКА выиграл 3 матча подряд, команда Ротенберга – 6-я на Западе. У «Спартака» 2-е поражение в 5 последних играх и 4-е место

СКА одержал 3 подряд победы в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Команда под руководством Романа Ротенберга обыграла «Спартак» в выездном матче со счетом 4:3 Б.

Таким образом, СКА набрал 63 очка в 50 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице Западной конференции.

У «Спартака » 2 поражения в 5 последних матчах. Команда тренера Алексея Жамнова набрала 65 баллов в 49 матчах и идет 4-й на Западе.