СКА выиграл 3 матча подряд, команда Ротенберга – 6-я на Западе. У «Спартака» 2-е поражение в 5 последних играх и 4-е место
СКА одержал 3 подряд победы в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Команда под руководством Романа Ротенберга обыграла «Спартак» в выездном матче со счетом 4:3 Б.
Таким образом, СКА набрал 63 очка в 50 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице Западной конференции.
У «Спартака» 2 поражения в 5 последних матчах. Команда тренера Алексея Жамнова набрала 65 баллов в 49 матчах и идет 4-й на Западе.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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