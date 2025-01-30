Жамнов заменил Загидулина после 3 шайб от СКА. Николаев занял место в воротах «Спартака»
Дмитрий Николаев заменил Артема Загидулина во 2-м периоде против СКА.
«Спартак» принимает команду тренера Романа Ротенберга (0:3, второй период) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Главный тренер московской команды Алексей Жамнов принял решение заменить вратаря Артема Загидулина после 3-е пропущенной шайбы в конце второго периода.
Место в воротах «Спартака» занял Дмитрий Николаев.
Ротенберг в 12-й раз в сезоне заменил вратаря СКА по ходу матча. Клуб одержал 3 победы
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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