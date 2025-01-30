Кожевников о ЦСКА: «Хотите, чтобы они играли как «Питтсбург» или «Тампа» в первом же сезоне? Всему свое время, выводы сделаем в плей-офф»
Армейцы идут на пятом месте в Западной конференции, набрав 62 очка за 48 игр. В январе команда потерпела семь поражений при двух победах.
– Уместно ли говорить о кризисе ЦСКА в начале 2025 года?
– Наверное, нет. У всех команд бывает черная и белая полоса. Когда они в декабре победили в 11 матчах подряд, все журналисты рукоплескали, говорили, какой Воробьев гений. А сейчас, как только клуб стал проигрывать, в прессе его опять увольняют.
Давайте дождемся плей-офф, там выводы сделаем, а сейчас дадим человеку спокойно поработать. ЦСКА играет в хороший хоккей, мне он нравится. А результат – дело времени.
Плюс, команда у Воробьева новая. Вы хотите, чтобы ЦСКА в первый же сезон, как «Питтсбург» или «Тампа-Бэй» играл? Всему свое время, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
Кожевников о СКА: «Все очевидно – большие проблемы с вратарями. Тренеры часто их меняют, иногда по несколько раз за матч. Это неправильно»
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