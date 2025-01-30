Макдэвид, Драйзайтль, Нюджент-Хопкинс, Бушар, Экхольм, Сало – в символической сборной «Эдмонтона» за 25 лет

Коннор Макдэвид вошел в 1-ю сборную «Эдмонтона» за 25 лет.

НХЛ продолжает публиковать символические сборные клубов за последние 25 лет – с 1 января 2000 года. Команды состоят из двух шестерок – в каждой три нападающих, два защитника и вратарь.

Составы выбирались вещателями, журналистами и бывшими игроками. Из всех, кто был отобран в первую команду своего клуба, фанаты с помощью голосования выберут 25 человек без учета амплуа. Они составят итоговую сборную лиги первой четверти XXI века.

Первая команда «Эдмонтона»

Нападающие : Леон Драйзайтль , Коннор Макдэвид , Райан Нюджент-Хопкинс ;

Защитники : Эван Бушар , Дарнелл Нерс ;

Вратарь : Дуэйн Ролосон ;

Вторая команда «Эдмонтона»

Нападающие : Алеш Гемски , Шон Хоркофф, Райан Смит;

Защитники : Маттиас Экхольм , Джейсон Смит;

Вратарь : Томми Сало.

Изображения: nhl.com