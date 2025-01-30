Макдэвид, Драйзайтль, Нюджент-Хопкинс, Бушар, Экхольм, Сало – в символической сборной «Эдмонтона» за 25 лет
Коннор Макдэвид вошел в 1-ю сборную «Эдмонтона» за 25 лет.
НХЛ продолжает публиковать символические сборные клубов за последние 25 лет – с 1 января 2000 года. Команды состоят из двух шестерок – в каждой три нападающих, два защитника и вратарь.
Составы выбирались вещателями, журналистами и бывшими игроками. Из всех, кто был отобран в первую команду своего клуба, фанаты с помощью голосования выберут 25 человек без учета амплуа. Они составят итоговую сборную лиги первой четверти XXI века.
Первая команда «Эдмонтона»
Нападающие: Леон Драйзайтль, Коннор Макдэвид, Райан Нюджент-Хопкинс;
Защитники: Эван Бушар, Дарнелл Нерс;
Вратарь: Дуэйн Ролосон;
Вторая команда «Эдмонтона»
Нападающие: Алеш Гемски, Шон Хоркофф, Райан Смит;
Защитники: Маттиас Экхольм, Джейсон Смит;
Вратарь: Томми Сало.
Изображения: nhl.com
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
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