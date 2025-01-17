Маккиннон дважды забил «Эдмонтону» и сохранил отрыв в гонке бомбардиров НХЛ. У него 72 очка, у Драйзайтля – 67, у Кучерова – 65, у Макдэвида – 64

Нэтан Маккиннон дважды забил «Эдмонтону» и сохранил отрыв в гонке бомбардиров.

Форвард «Колорадо» сделал дубль в матче против «Ойлерс» (3:4) в регулярном чемпионате НХЛ и был признан второй звездой.

Канадец сохранил отрыв в гонке бомбардиров лиги. На его счету 72 (17+55) очка в 46 играх.

На втором месте идет форвард «Эдмонтона » Леон Драйзайтль , сегодня сделавший 2 результативные передачи в игре с «Эвеланш». У немца 67 (31+36) баллов в 45 играх.

В топ-4 также входят форварды Никита Кучеров («Тампа », 65 в 41, 20+45, сегодня – 2 передачи в матче с «Анахаймом») и Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 64 в 42, 20+44, сегодня – 1+1 в матче с «Колорадо»).