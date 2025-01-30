Фетисов об Овечкине: «Его мечта – стать олимпийским чемпионом, как мама. Было бы круто»

Вячеслав Фетисов высказался о возможном участии Александра Овечкина в Олимпиаде.

– Это была бы красивая история?

– Красивая, конечно.

– Привлекло бы это больше аудитории в мировой хоккей вновь?

– Аудитории хоккея не хватает? С чего не хватает-то? На матчах КХЛ полные трибуны, в НХЛ – все битком. О чем разговор! Я не обладаю статистикой, чтобы комментировать эту историю, но это будет интересно, да.

– Будет ли это идеальное завершение карьеры для Овечкина?

– Да, последний год у него контракт в НХЛ будет. У него мечта – стать олимпийским чемпионом, как и мама, и если он станет олимпийским чемпионом, было бы круто, конечно, – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов.

Мать Александра Овечкина Татьяна является двукратной олимпийской чемпионкой в составе женской сборной СССР.

Напомним, ИИХФ рассмотрит вопрос участия сборной России в Олимпиаде 2-4 февраля.