«Овечкин – русская машина! Ему все по силам, кажется». Кирилл Сафронов о том, сыграет ли Александр на ОИ-2026

Кирилл Сафронов высказался о возможном участии Александра Овечкина в Олимпиаде.

Напомним, ИИХФ рассмотрит вопрос участия сборной России в Олимпиаде 2-4 февраля.

– К этому моменту Овечкину будет уже 40. Как думаете, способен ли Александр выдержать нагрузки?

– Есть примеры игроков: Игорь Ларионов и Павел Дацюк . Овечкин – русская машина! Ему, мне кажется, все по силам. Было бы круто, если бы Александр Овечкин там сыграл.

– Как считаете, Александр был бы главным лидером сборной России?

– Думаю, что точно был бы главным авторитетом, но и человеком, который может забить гол со своей позиции в большинстве.

– В начале февраля на конгрессе ИИХФ будет принято решение о допуске сборной России на Олимпиаду-2026. Вы верите в положительный исход?

– В положительный исход, конечно, хотелось бы верить. Для самих игроков, для которых спортивная жизнь проходит очень быстро. Шанс сыграть на таких крупных международных соревнованиях выпадает у кого-то раз в жизни.

– Стоит ли ехать в нейтральном статусе?

– Конечно, флаг очень важен. Все хотят играть и прославлять свою страну. Но в то же время говорить, что мы не поедем без флага, было бы нечестно по отношению к спортсменам, – сказал бывший защитник СКА и молодежной сборной России Кирилл Сафронов.