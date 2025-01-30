«Овечкин – русская машина! Ему все по силам, кажется». Кирилл Сафронов о том, сыграет ли Александр на ОИ-2026
Напомним, ИИХФ рассмотрит вопрос участия сборной России в Олимпиаде 2-4 февраля.
– К этому моменту Овечкину будет уже 40. Как думаете, способен ли Александр выдержать нагрузки?
– Есть примеры игроков: Игорь Ларионов и Павел Дацюк. Овечкин – русская машина! Ему, мне кажется, все по силам. Было бы круто, если бы Александр Овечкин там сыграл.
– Как считаете, Александр был бы главным лидером сборной России?
– Думаю, что точно был бы главным авторитетом, но и человеком, который может забить гол со своей позиции в большинстве.
– В начале февраля на конгрессе ИИХФ будет принято решение о допуске сборной России на Олимпиаду-2026. Вы верите в положительный исход?
– В положительный исход, конечно, хотелось бы верить. Для самих игроков, для которых спортивная жизнь проходит очень быстро. Шанс сыграть на таких крупных международных соревнованиях выпадает у кого-то раз в жизни.
– Стоит ли ехать в нейтральном статусе?
– Конечно, флаг очень важен. Все хотят играть и прославлять свою страну. Но в то же время говорить, что мы не поедем без флага, было бы нечестно по отношению к спортсменам, – сказал бывший защитник СКА и молодежной сборной России Кирилл Сафронов.
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