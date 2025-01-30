Агент Овечкина об ОИ-2026: «Саша всегда хочет быть в джерси сборной России, это точно. Но будем ли мы на турнире... Пока здесь больше вопросов»
Агент Александра Овечкина высказался о желании игрока сыграть на ОИ-2026.
«Саша всегда хочет быть в джерси сборной России, это точно. Но будем ли мы на Олимпиаде... Пока здесь больше вопросов.
Поэтому можно только руками развести, что там с Олимпиадой будет», – сказал агент Глеб Чистяков.
ИИХФ рассмотрит вопрос участия сборной в Олимпиаде 2-4 февраля.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
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