Барков – фаворит в борьбе за «Селки» по мнению авторов The Athletic. За финна отдали 51,9% голосов, Райнхарт – 2-й, Хишир – 3-й

The Athletic назвал Александра Баркова фаворитом в борьбе за «Селки Трофи».

Приз ежегодно вручается лучшему нападающему оборонительного плана по итогам регулярного чемпионата НХЛ .

Форвард «Флориды» получил 51,9% голосов. 29-летний финн набрал 38 (11+27) очков в 37 матчах текущего сезона.

Второе место занял партнер Баркова по команде Сэм Райнхарт – за него отдали 22,2% голосов. На его счету 51 (27+24) очко в 47 матчах сезона.

Нападающий «Нью-Джерси » Нико Хишир замкнул тройку, получив 11,1% голосов. У 26-летнего швейцарца 39 (22+17) очков в 49 матчах.

По 3,7% голосов получили Энтони Сирелли («Тампа-Бэй»), Джордан Стаал («Каролина»), Анже Копитар («Лос-Анджелес») и Джек Айкел («Вегас»).