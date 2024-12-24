Барков о том, что Ткачак вернулся на лед после столкновения с Кучеровым: «Настоящий воин. Он никогда не сдается»
Александр Барков высказался о возвращении Мэттью Ткачака на лед в игре с «Тампой».
«Лайтнинг» обыграли «Флориду» (4:0) в регулярном чемпионате НХЛ.
В первом периоде форвард «Тампы» Никита Кучеров был удален до конца матча за удар Ткачака коленом в колено.
Игрок «Пантерс» в дальнейшем вернулся на лед, но в итоге его общее игровое время составило 11 минут 14 секунд.
«Он такой, какой есть. Никогда не сдается. На него можно рассчитывать. Он возвращается, несмотря ни на что. Настоящий воин», – сказал Барков после игры.
«Он знал, что команда нуждается в его возвращении. Очевидно, что он не был готов на 100%, но пытался помочь ребятам. Мы очень ценим это», – сказал главный тренер «Флориды» Пол Морис.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: The Score
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