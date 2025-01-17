Барков – 1-й хоккеист, ставший спортсменом года в Финляндии. Награду вручил президент Стубб, приз от имени игрока получил его 1-й тренер Мякинен

Александр Барков признан спортсменом года в Финляндии.

Он стал победителем голосования Ассоциации спортивных журналистов.

В сезоне-2023/24 капитан «Флориды» выиграл Кубок Стэнли и стал обладателем «Селки Трофи».

Александр Барков стал первым хоккеистом, признанным спортсменом года в Финляндии, как минимум с 1947 года. Он получил 1710 очков в голосовании.

Вратарь «Байера» Лукаш Градецки с 1652 очками стал вторым, теннисист Харри Хелиеваара (1336 баллов) – третьим.

Хоккеист «Колорадо » Микко Рантанен занял 7-е место в голосовании (477 баллов).

Барков не смог присутствовать на церемонии награждения в Хельсинки. Первый тренер хоккеиста Тимо Мякинен принял награду от его имени. Приз вручил президент Финляндии Александр Стубб.