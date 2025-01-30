Панина перевели из реанимации в палату. Капитан «Салавата» сломал ребро в матче с «Авангардом»
Хоккеиста Григория Панина перевели из реанимации в палату.
29 января защитник «Салавата» сломал ребро после столкновения с Джованни Фьоре в матче с «Авангардом» (4:2).
«Григория Панина перевели из реанимации в палату.
Капитан «Салавата Юлаева» передает вам всем большой привет!» – говорится в сообщении «Салавата».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Салавата Юлаева»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем