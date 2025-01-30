Панина перевели из реанимации в палату. Капитан «Салавата» сломал ребро в матче с «Авангардом»

Хоккеиста Григория Панина перевели из реанимации в палату.

29 января защитник «Салавата» сломал ребро после столкновения с Джованни Фьоре в матче с «Авангардом» (4:2).

«Григория Панина перевели из реанимации в палату.

Капитан «Салавата Юлаева » передает вам всем большой привет!» – говорится в сообщении «Салавата».