Ротенберг о будильниках для журналистов: «Мы вручаем магический шар лучшему игроку. Почему не можем дарить будильник победы лучшему журналисту? Это наш креатив»
25 января после победы над «Салаватом Юлаевым» (3:2) главный тренер СКА подарил будильник журналисту на послематчевой пресс-конференции. 28 января после победы над «Витязем» (4:1) Ротенберг снова подарил будильник «задавшему лучший вопрос» журналисту.
– Как родилась идея вручать будильники журналистам на пресс-конференциях после победных матчей?
– Это чистая импровизация. Как у нас есть победная раздевалка, в которой мы вручаем магический шар лучшему игроку. А почему мы не можем после игры дарить будильник победы лучшему журналисту?
Я считаю, это правильно. Ведь журналисты тоже должны быть с нами вместе, мы – одна семья, делаем общее дело.
– Традиция будет продолжена?
– Очень на это рассчитываем. Это каждый раз наш креатив, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
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