Ротенберг о будильниках для журналистов: «Мы вручаем магический шар лучшему игроку. Почему не можем дарить будильник победы лучшему журналисту? Это наш креатив»

Роман Ротенберг высказался об идее дарить будильники журналистам.

25 января после победы над «Салаватом Юлаевым» (3:2) главный тренер СКА подарил будильник журналисту на послематчевой пресс-конференции. 28 января после победы над «Витязем» (4:1) Ротенберг снова подарил будильник «задавшему лучший вопрос» журналисту.

– Как родилась идея вручать будильники журналистам на пресс-конференциях после победных матчей?

– Это чистая импровизация. Как у нас есть победная раздевалка, в которой мы вручаем магический шар лучшему игроку. А почему мы не можем после игры дарить будильник победы лучшему журналисту?

Я считаю, это правильно. Ведь журналисты тоже должны быть с нами вместе, мы – одна семья, делаем общее дело.

– Традиция будет продолжена?

– Очень на это рассчитываем. Это каждый раз наш креатив, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг .